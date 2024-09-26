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Hatay'da Yeni Konut Müjdesi: 101 Bin 254 Teslimat

Bakan Kurum, Hatay'da 101 bin 254 konut teslim etti, yıl sonunda 200 bin hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:17
Hatay'da Yeni Konut Müjdesi: 101 Bin 254 Teslimat

Hatay'da Konut Teslimat Sayısı 101 Bin 254'e Ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da gerçekleştirdiği açıklamada, konut teslimatlarının 101 bin 254’e ulaştığını duyurdu. "Yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 sonuna geldiğimizde 452 bin konut ve iş yerini vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

TOKİ Tarafından İnşa Edilen Konutlar İncelendi

Bakan Kurum, Antakya'nın Gülderen Mahallesi’nde deprem konutları projesini inceleyerek, "Cumhurbaşkanımızın gönlü her zaman Hatay'da. Buradan sonra Defne ve Kırıkhan'ı ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeni İmar Projeleri ve Çalışmalar

Malatya'da yapılacak yeni projeleri dile getiren Kurum, "Deprem bölgesinde 11 ilde 174 alanda 4.333 köyde, 153 bin işçi ile birlikte çalışıyoruz. İhalesi tamamlanan konut sayısı 322 bin" dedi.

Hatay'daki İlerlemeler

Hatay'ın 9 ilçesinde 2,5 ayda 16 bin yeni konut yapımına başlandığını aktaran Kurum, "Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü gibi bölgelerde toplam 18 bin 404 konut teslim ettik. Amacımız 2025 yılı sonuna kadar bu sayıyı artırmak" şeklinde konuştu. İskenderun Sahil Projesi ve Kira Yardımları

Kurum, İskenderun sahilinde güvenlik ve sosyal alanları artırmak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, rezerv alanlarda konut teslim edilmeye başlanana kadar kira yardımlarının devam edeceğini vurguladı.

Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde vatandaşımızın istemediği hiçbir adım atmadık, bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantı ve inceleme için geldiği Hatay'da, Gülderen Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen vatandaşlarla sohbet etti.

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