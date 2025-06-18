Hatay'da Yol Çalışmasında Doğal Gaz Borusu Delindi

Hatay'da Doğal Gaz Borusu Hasar Gördü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cebike Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol çalışması sırasında bir doğal gaz borusu hasar gördü. Olay, iş makineleriyle yürütülen çalışmalar esnasında meydana geldi ve bölgeden geçen doğal gaz borusunun delindiği bildirildi.

Acil Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Yetkililer, durumun acil ihbarı sonrası hemen müdahale etti. Jandarma, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri bölgeye intikal ederek güvenlik önlemlerini aldı. Doğal gaz akışı kesilen hatta, ekipler onarım çalışmasına başladı.

Hastaneden Tedbir Açıklaması

Olay yerine yakınlığı dolayısıyla, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki poliklinik hizmet birimlerinin tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı belirtildi. Ancak, poliklinikler hariç diğer bütün birimlerin hizmet vermeye devam ettiği bilgisi verildi. Hastaneye olayla ilgili herhangi bir başvuru olmadığı kaydedildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz borusu hasar gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz borusu hasar gördü.