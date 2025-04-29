Hatay'daki Apartman Yangınında 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Hatay'daki Yangın Korkuttu

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Narlıca Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda çıkan yangın, 4 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu.

Yangın Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, binanın ara katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Dumandan Etkilenenler Hastaneye Kaldırıldı

Yangın, üst katlara da sıçradı ve bu durumdan etkilenen 4 kişi, ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı dairede ve üst katlarda hasar meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri Yangını Söndürdü

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, hızla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 dairede hasar oluştu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 2 dairede hasar oluştu.