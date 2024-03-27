Hatay Havalimanı artık uçuşlara hazır

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında zarar gören Hatay Havalimanı’ndaki yapım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pist için çalışmaların tamamlandığı ve sonrasında yapılan test sürecinin de sona erdiğini açıkladı.

Bakan tarafından yapılan açıklama göre, 29 Mart itibari ile Hatay Havalimanı’nda çift yönlü uçuşlar yapılabilecek. Bakan ayrıca, havalimanındaki güçlendirme çalışmalarının bir süre daha devam edeceğini belirtti. Uraloğlu, tüm çalışmaların 2026 sona ermesini planladıklarını da ifade etti.