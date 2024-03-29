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Hatay Havalimanı'nda aylar sonra ilk uçuş gerçekleştirildi

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti. 29 Mart 2024 tarihinde İstanbul'dan kalkan ve 157 yolcu taşıyan TK2254 sefer sayılı uçak, Hatay'a sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 23:19
Hatay Havalimanı'nda aylar sonra ilk uçuş gerçekleştirildi

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleştirildi. İstanbul-Hatay 19.23 uçağı, 157 yolcuyla Hatay'a sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağının 17.00'de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboğa-Hatay 18.19 uçağının ise 55 yolcuyla, THY'nin TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağının ise 157 yolcuyla Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığını duyurdu. Seferlerin başladığı ilk gün, toplamda 350 yolcunun Hatay'a iniş yaptığı belirtildi.

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