Hatay Havalimanı'nda aylar sonra ilk uçuş gerçekleştirildi

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleştirildi. İstanbul-Hatay 19.23 uçağı, 157 yolcuyla Hatay'a sorunsuz şekilde iniş yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağının 17.00'de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboğa-Hatay 18.19 uçağının ise 55 yolcuyla, THY'nin TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağının ise 157 yolcuyla Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığını duyurdu. Seferlerin başladığı ilk gün, toplamda 350 yolcunun Hatay'a iniş yaptığı belirtildi.