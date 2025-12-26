Hatay Havalimanı'nda Çalışmalar 2026'da Tamamlanacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hatay'da ilk incelemesini Hatay Havalimanı'nda gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, yürütülen onarım ve güçlendirme çalışmalarının 2026 yılı içinde tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, havalimanının dış hat uçuşlarına açıldığını vurgulayarak, 2025 yılının ilk 11 ayında uçuşlarda %68 artış yaşandığını ve toplam 433 bin 348 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Uraloğlu, deprem sonrası gerçekleştirilen çalışmaları şöyle aktardı:

"Hatay; 6 Şubat’ta hepimizi derinden sarsan depremlerden en fazla etkilenen şehirlerimizin başında yer almıştı. Hatay Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmadan etkilenmişti. Ancak biz depremden hemen sonra şunu çok net bir şekilde söyledik: \"Hatay’ı yalnız bırakmayacağız.\" Öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti kısa sürede hizmete aldık. Ardından Hatay Havalimanı’mızı, benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir süreç yürüttük, 21 Kasım 2023’te de yapım çalışmalarına başladık. Şu ana kadar; 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronu, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunu, regülatör binasını ve ısı merkezini inşa ettik. Tekrardan güçlü bir şekilde ayağa kaldırdığımız Hatay Havalimanımızda bu yılın ilk 11 ayında geçen yıla göre tam yüzde 68’lik artışla 433 bin 348 yolcumuza hizmet sağladık. Bu yıl Kıbrıs ve Düsseldorf seferleriyle havalimanımızda dış hat uçuşlarını da başlattık. Ayrıca, depremde zarar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımızı da tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk".

Bakan Uraloğlu, devam eden çalışmalara ilişkin bilgi vererek, şu an 3 bin metre uzunluğundaki ana pistte kaplama beton imalatlarının sürdüğünü, çevre güvenlik yolundaki yenileme ile terminal ve lojman binalarındaki güçlendirme işlerinin devam ettiğini aktardı.

Geçen ekim ayında operasyonel kapasiteyi artıracak yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Uraloğlu, "muhtelif binaların yapımı ve apron genişlemesi" kapsamındaki projelere fiilen başlandığını, yeni itfaiye binası, ana nizamiye binası, ilave apron ile kamu havacılık apronunun altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, mütemmim binalarda zemin iyileştirme yöntemi olarak belirlenen fore kazık imalatlarının devam ettiğini, ilave apron sahalarında kazı ve dolgu işlemlerinin tamamlandığını ve üstyapı çalışmalarına başlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Hatay'da yürütülen çalışmaların yalnızca havalimanıyla sınırlı kalmadığını; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ilin ulaşımının tüm modlarında eş zamanlı ve koordineli bir yaklaşım izlendiğini, yapılan her çalışmanın birbirini tamamlayan bir zincirin halkaları olarak planlandığını belirtti.

