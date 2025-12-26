DOLAR
Diyanet'ten Cuma Hutbesi: Yeni Yıl Gecelerinde Kimlik ve Ahlak Uyarısı

Diyanet'in 'Kimliğimiz geleceğimizdir' başlıklı Cuma hutbesinde, yeni yıl gecelerinin kumar, piyango ve alkolle özdeşleşmemesi gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:39
Diyanet'ten Cuma Hutbesi: Yeni Yıl Gecelerinde Kimlik ve Ahlak Uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Cuma Hutbesi: "Kimliğimiz geleceğimizdir"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okunan Cuma hutbesinde, toplum kimliğinin korunması ve ahlaki yozlaşmaya karşı uyarılar öne çıktı. Hutbede, milletlerin tarih sahnesindeki yerini korumasında kimliğin önemine dikkat çekildi ve yaklaşan miladi yılbaşı akşamlarına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Hutbenin ana vurguları

Cuma Namazı öncesi verilen hutbede "Kimliğimiz geleceğimizdir" başlığı altında, her toplumun kendine özgü bir kimliğe sahip olduğu; milletlerin geleceklerini bu kimlikle ayakta tuttuğu hatırlatıldı. Hutbede, tarih sahnesinden silinen milletlerin önce yabancı kültürlerin etkisi altına girip sonra kimliklerine yabancılaştığı ifade edildi.

Hutbede özellikle yeni yıl akşamlarına dair şu uyarılar yapıldı: bu gecelerin piyango ve şans oyunları ile kumar gibi alışkanlıkların yayılmasına, alkol tüketimi ve inançla bağdaşmayan eğlencelere dönüştürülmemesi gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara, bu günlerin Müslüman ve Türklük değerleriyle bağdaşmayan etkinliklerle hayatın zayi edildiği zamanlar olmaması gerektiği hatırlatıldı.

Hutbede yer alan ifadelerden bazıları şöyle: "Bizi biz yapan, bizi millet kılan, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamamızı sağlayan unsurlardan biri de Müslüman kimliğimizdir. Bu kimliğin inşasında, rahmet ve merhameti, adalet ve iyiliği kuşanmak vardır. Bugün, insanlık, ahlaki bir yozlaşma ile karşı karşıyadır. Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. İnsanın, zamanını ve imkanlarını harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı üretilmektedir. Özüne ve kültürüne yabancı, kimliksiz nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır. Takvimden kopardığımız her yaprak, aslında hayatımızdan eksilen bir günün sessiz şahididir. Önümüzdeki hafta yeni bir miladi yıla girecek, ömür sayfamızdan bir yılı daha geride bırakmış olacağız. Bu günler, değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu günler, inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, işyerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bu günler, bedenimize ve ruhumuza zarar veren alkolün tüketildiği bir zaman dilimi haline dönüştürülmemelidir. Bu günler, içinde alın teri olmayan, kendisiyle hayır yapılamayan, adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir. Ömür nimetinin her anını paha biçilmez bir hazine olarak görelim. Bugüne kadar nasıl yaşadığımızı gözden geçirirken, halimizi ve geleceğimizi ebedi yurdumuz olan ahirete göre şekillendirelim. Unutmayalım ki, uzak gördüğümüz ölüm ve hesap bize çok yakındır"

Hutbe, toplumsal ve bireysel düzeyde kimlik bilincinin güçlendirilmesi, yeni yıl kutlamalarında inanç ve kültür değerlerine uygun davranılması çağrısıyla son buldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

