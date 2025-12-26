Beyoğlu'nda 6. Daire'de Deprem Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti

Beyoğlu Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında tarihi başkanlık binası 6. Daire'de kapsamlı bir deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikat, tahliye, arama-kurtarma, personel sayımı ve yangına müdahale süreçlerinin uygulamalı olarak sınandığı bir çalışma olarak tamamlandı.

Tatbikat Senaryosu

Tatbikat kapsamında 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.00'da Marmara Denizi açıklarında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği senaryosu uygulandı. Sarsıntının 1 dakika sürdüğü varsayılarak tüm personel sarsıntı bitene kadar 'Çök - kapan - tutun' pozisyonunda kaldı. Sarsıntı sonrasında acil durum ekipleri tarafından personelin binadan kontrollü tahliyesi sağlandı.

Müdahale ve Kurtarma

Tahliye sonrası toplanma alanlarında yapılan sayımda 1 personelin eksik olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde, giriş kat ofislerinde dolap altında mahsur kalan bir personel bulundu; arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri tarafından kişi güvenli şekilde kurtarılarak tahliye edildi. Tatbikatın devamında, saat 10.10'da Beyoğlu itfaiye ekibi olay yerine ulaştı ve binanın giriş katındaki çay ocağında çıktığı varsayılan yangın itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sonuç

Gerçekleştirilen tatbikatla personelin afet anındaki davranışları pekiştirildi, afet ve acil durum planlarının uygulanabilirliği sınandı ve ekiplerin koordinasyonu ile müdahale kapasitesi başarıyla test edildi. Beyoğlu Belediyesi, benzer eğitim ve tatbikatlarla hazırlık seviyesini artırmaya devam edeceğini açıkladı.

