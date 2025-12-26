Sivas'ta Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Tarım Müdürlüğü ekipleri piyasadaki hareketliliğe karşı teyakkuzda

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, yılbaşı öncesinde satışları artan ürünlere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Denetimler, gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile alkollü içecek servisi yapılan restoranlar ve otellerin mutfaklarında sürdürülüyor.

Ekipler özellikle yılbaşı döneminde üretimi ve tüketimi artan her türlü içecek, kuru yemiş, kanatlı eti, şekerleme ve pastacılık ürünleri başta olmak üzere Sivas Merkez ve ilçelerinde kapsamlı incelemeler yürütüyor.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız, gıda işletmelerine yönelik uygunsuzluk tespit etmesi halinde ‘Alo 174 Gıda İhbar Hattı’na başvuruda bulunabileceklerdir. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Sivas halkına sağlık ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirmelerini dileriz"

