Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek

Germencik Belediyesi, GESA ekipleriyle erzak, yakacak, sağlık ve ev hizmetleri sunuyor; 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle yeni doğanlara destek sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:54
Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek — GESA Sosyal Destek

Zencirci: Germencik’te Kimse Yalnız Hissetmeyecek

Germencik Belediyesi, GESA (Germencik Sosyal Ağı) ekipleri aracılığıyla ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, sevgi ve dayanışmayı ilçe sınırlarının her köşesine taşımayı hedefliyor.

Hayata Dokunan Hizmetler

Belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve yakacak odun desteği sağlarken; hasta bezi ve hasta yatağı yardımlarıyla sağlık süreçlerinde ailelerin yükü hafifletiliyor. Evden çıkmakta güçlük çeken vatandaşlar için evde berber hizmeti sunuluyor, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere tekerlekli sandalye desteği veriliyor.

Ayrıca, ikinci el eşya yardımlarıyla ev ihtiyaçları karşılanıyor ve sokak hayvanları ile evcil dostlar için mama desteği de sağlanıyor. Bu kapsamlı destekler, ilçede dayanışma ağının güçlenmesine katkı veriyor.

Hoş Geldin Bebek Projesi

'Hoş Geldin Bebek' projesi ile Germencik'te dünyaya gelen miniklerin ilk ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor. Yeni doğanlara hazırlanan destek paketleri, ailelerin mutluluğuna ortak olmayı amaçlıyor.

Başkan Burak Zencirci ise çalışmalar hakkında konuşurken: "Germencik’te kimse kendini yalnız hissetmeyecek" ifadelerini kullandı ve belediyenin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

