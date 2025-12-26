Büyükkılıç: Akif’i Anlamak Milli Mücadelenin Ruhunu Kavramaktır

Büyükkılıç'ın Anma Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89’uncu yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. Büyükkılıç mesajında, İstiklal Marşının yazarı Akif’i anmanın, Milli Mücadele’nin gerektirdiği azmi, imanı ve inancı idrak etmenin bir yolu olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 89’uncu yıl dönümünde rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyorum. Akif’i anlamak Milli Mücadele’nin gerektirdiği azmi, iman ve inancı idrak etmenin bir yoludur".

Mehmet Akif Ersoy, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılırken, Başkan Büyükkılıç da İstiklal Şairi için duygularını paylaştı. Mesajında, İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin birlik, beraberlik ve kahramanlık ruhunu dile getirdiğini vurguladı:

"Türk milletinin top yekûn bir şekilde birlik, beraberlik ve kahramanlık örneği ortaya koyarak destan yazdığı Milli Mücadele’nin amacını ve ruhunu dile getiren İstiklal Marşı’mızın yazarı, büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 89’uncu yıl dönümünde rahmet, minnet ve hürmetle anıyoruz".

Büyükkılıç, Akif’in Milli Mücadele yıllarında kalemiyle cephede olduğunu belirterek, şairin vatan, millet, bayrak ve mukaddesat sevgisini şu sözlerle özetledi:

"Akif’i, bize bıraktığı vatan, millet, bayrak ve mukaddesat sevgisinin vücut bulmuş hali olan ve milletimizin her bir ferdinin daha çocukluğunda tüyleri diken diken olarak hafızasına kazıdığı İstiklal Marşı’mızla tanırız. Akif’i anlamak Milli Mücadele’nin gerektirdiği azmi, iman ve inancı, anadan, yardan, serden geçmenin anlamını idrak etmenin, edebiyat vesilesiyle, bir yoludur".

Başkan Büyükkılıç, Mehmet Akif’in kalemiyle Milli Mücadele’ye yaptığı katkılara dikkat çekerek, şairin milletin umutlarını ve direncini artıran dizelerini aktardı:

"‘Sâhipsiz olan memleketin batması haktır; Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır. Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var. Feryâd ile kurtulması me’mûl ise haykır! Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır! ‘İş bitti Sebâtın sonu yoktur! ‘ deme, yılma. Ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma’" dedi.

Mesajını, vatanına adananları anarak sürdüren Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Şairi ve tüm şehitlere rahmet, minnet ve hürmet iletti: "Mehmet Akif Ersoy’un yüreğinde taşıdığı vatan ve millet aşkını yüreğinde derinden taşıyarak kendisini vatana adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, İstiklal Şairimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve hürmetle bir kez daha yâd ediyorum. Ruhları şad olsun."

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, İSTİKLAL ŞAİRİ MEHMET AKİF ERSOY’U, VEFATININ 89’UNCU YIL DÖNÜMÜNDE, YAYIMLADIĞI MESAJ İLE ANDI. BÜYÜKKILIÇ, MESAJINDA "TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN SİMGESİ İSTİKLAL MARŞI'MIZIN YAZARI MEHMET AKİF ERSOY’U VEFATININ 89’UNCU YIL DÖNÜMÜNDE RAHMET, MİNNET VE HÜRMETLE YÂD EDİYORUM. AKİF’İ ANLAMAK MİLLİ MÜCADELE’NİN GEREKTİRDİĞİ AZMİ, İMAN VE İNANCI İDRAK ETMENİN BİR YOLUDUR" DEDİ.