Hatay İskenderun'da 1 kilo 100 gram kokain ele geçirildi: 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilde 1 kilo 100 gram kokain bulunan A.Ç. ve N.B.O. gözaltına alınıp, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 11:04
Olayın ayrıntıları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan bir otomobil, Çay Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilde gerçekleştirilen aramada, narkotik ekiplerinin kullandığı narkotik dedektör köpeği ile aracın motor kısmına gizlenmiş 1 kilo 100 gram kokain ele geçirildi.

Ekipler, araçta bulunan A.Ç. ve N.B.O. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1 kilo 100 gram kokain ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

