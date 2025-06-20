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Hatay İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İskenderun Denizciler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:36
Hatay İskenderun'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İskenderun’da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Denizciler Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen bu yangın, ihbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

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