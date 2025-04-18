Hattat Hüseyin Kutlu ‘İstanbul Mushafı’ ile Mushaf Sanatları Tarihine Işık Tutuyor

Hüseyin Kutlu, Mushaf Sanatlarının Geçmişine Değindi

Hattat Hüseyin Kutlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'in Kitabeti" programında yaptığı konuşmada, İstanbul Mushafı'nın önemine dikkat çekti. Rami Kütüphanesi'ndeki etkinlikte, son 50 yılda Kur'an-ı Kerim tilaveti alanında tatmin edici işlerin yapıldığını ancak kitabet çalışmalarının zorlu süreçlerden geçtiğini vurguladı.

Kur'an’ın Kitabeti Üzerine Önemli Açıklamalar

Kutlu, Tayyar Altıkulaç'ın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde yapılan kıraat çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kıraat ilimlerinin yaygınlaşmasında önemli adımlar atıldığını belirtti. Ancak, kitabet konusunun böyle bir gelişim göstermemesi karşısında üzüntüsünü dile getirdi. İbnülemin Mahmud Kemal'in "Son Hattatlar" eserinden alıntı yaparak, kitabet alanında yaşanan zorlukları özetledi.

Kur'an-ı Kerim’in İmlası ve Ulemanın Rolleri

Kutlu, Kur'an-ı Kerim’in kitabetine ve imla eklenmesine dair önemli bilgiler paylaştı. İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte, okuyucu kitlesinin Arapça bilmediğini hatırlatan Kutlu, ulemanın bu konudaki görüş ayrılıklarını dile getirdi. İslam sanat tarihinin okullarda yeterince yer bulmadığını belirten Kutlu, "İstanbul Mushafı" ile mushaf sanatları tarihinin daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Mushaf Sanatları Tarihi ve Kaybolan Miras

Kutlu, geçmişte İslam sanatları içerisinde en değerli ve en kutsal sanat dalının yazma mushaflar olduğunu vurgulayarak, bu eserlerin pek çoğunun talan edildiğine ve müzelerde yer aldıklarına dikkat çekti. "İstanbul Mushafı" projesinin, 15 asırlık bir geleneği yeniden canlandırma çabası olduğunu aktaran Kutlu, bu mükemmel medeniyete ışık tutmak için yürüttükleri saha çalışmalarının önemini belirtti.

Osmanlı İmzası ve Sanat Eseri Olarak Değeri

Kutlu, Osmanlı padişahlarının imzalarının sanat eseri olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu imzaların ve genelgelerin tarihsel değeri üzerinde durarak, toplumun bu değerlere daha fazla sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Etkinlik, uzmanlar eşliğinde düzenlenen "Sultanların Mushafları" sergisi ile sona erdi.

Hattat Hüseyin Kutlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığının Rami Kütüphanesi'nde düzenlediği "Kur'an-ı Kerim'in Kitabeti" programına katılarak konuşma yaptı.