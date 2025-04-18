DOLAR
38,13 -0,44%
EURO
43,5 -0,25%
ALTIN
4.081,04 -0,55%
BITCOIN
3.225.546,36 0,61%

Hattat Hüseyin Kutlu ‘İstanbul Mushafı’ ile Mushaf Sanatları Tarihine Işık Tutuyor

Hüseyin Kutlu, İstanbul Mushafı projesi ile mushaf sanatları tarihine yeni bir bakış açısı kazandırdı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 16:35
Hattat Hüseyin Kutlu ‘İstanbul Mushafı’ ile Mushaf Sanatları Tarihine Işık Tutuyor

Hüseyin Kutlu, Mushaf Sanatlarının Geçmişine Değindi

Hattat Hüseyin Kutlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'in Kitabeti" programında yaptığı konuşmada, İstanbul Mushafı'nın önemine dikkat çekti. Rami Kütüphanesi'ndeki etkinlikte, son 50 yılda Kur'an-ı Kerim tilaveti alanında tatmin edici işlerin yapıldığını ancak kitabet çalışmalarının zorlu süreçlerden geçtiğini vurguladı.

Kur'an’ın Kitabeti Üzerine Önemli Açıklamalar

Kutlu, Tayyar Altıkulaç'ın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde yapılan kıraat çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kıraat ilimlerinin yaygınlaşmasında önemli adımlar atıldığını belirtti. Ancak, kitabet konusunun böyle bir gelişim göstermemesi karşısında üzüntüsünü dile getirdi. İbnülemin Mahmud Kemal'in "Son Hattatlar" eserinden alıntı yaparak, kitabet alanında yaşanan zorlukları özetledi.

Kur'an-ı Kerim’in İmlası ve Ulemanın Rolleri

Kutlu, Kur'an-ı Kerim’in kitabetine ve imla eklenmesine dair önemli bilgiler paylaştı. İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte, okuyucu kitlesinin Arapça bilmediğini hatırlatan Kutlu, ulemanın bu konudaki görüş ayrılıklarını dile getirdi. İslam sanat tarihinin okullarda yeterince yer bulmadığını belirten Kutlu, "İstanbul Mushafı" ile mushaf sanatları tarihinin daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Mushaf Sanatları Tarihi ve Kaybolan Miras

Kutlu, geçmişte İslam sanatları içerisinde en değerli ve en kutsal sanat dalının yazma mushaflar olduğunu vurgulayarak, bu eserlerin pek çoğunun talan edildiğine ve müzelerde yer aldıklarına dikkat çekti. "İstanbul Mushafı" projesinin, 15 asırlık bir geleneği yeniden canlandırma çabası olduğunu aktaran Kutlu, bu mükemmel medeniyete ışık tutmak için yürüttükleri saha çalışmalarının önemini belirtti.

Osmanlı İmzası ve Sanat Eseri Olarak Değeri

Kutlu, Osmanlı padişahlarının imzalarının sanat eseri olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bu imzaların ve genelgelerin tarihsel değeri üzerinde durarak, toplumun bu değerlere daha fazla sahip çıkması gerektiğini ifade etti. Etkinlik, uzmanlar eşliğinde düzenlenen "Sultanların Mushafları" sergisi ile sona erdi.

Hattat Hüseyin Kutlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığının...

Hattat Hüseyin Kutlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığının Rami Kütüphanesi'nde düzenlediği "Kur'an-ı Kerim'in Kitabeti" programına katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
2
Siirt'te Mehteran Birliği Coşkusu: Turizm Haftası Konseri
3
Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in 'Cemre Çarşısı' Açılışına Katıldı
4
Oktay, Önder'i Hastanede Ziyaret Etti: Birlik Mesajı
5
Kemer'de 7. Akra Gran Fondo Yarışları Öncesi Renkli Etkinlikler
6
Manisa'da Zirai Dondan Etkilenen Üzüm Bağları İncelendi
7
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!