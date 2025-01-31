Hava Sıcaklıkları 6-12 Derece Düşecek: Kar ve Buzlanma Uyarısı

Hava Sıcaklıklarında Düşüş Bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece düşeceğini açıkladı. Bu düşüşle birlikte mevsim normallerinin altına inilmesi bekleniyor.

Hava Durumu Değerlendirmesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması tahmin ediliyor.

Rüzgar ve Kar Yağışı Uyarıları

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi ile birlikte, soğuk havanın salı gününden itibaren etkisini sürdürmesi bekleniyor. Aynı tarihlerde ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı olacağı öngörülüyor.

Vatandaşlara Önemli Uyarı

Kar yağışı ile birlikte buzlanma ve dona karşı halkın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.