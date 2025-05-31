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HAVELSAN, 2025 Kalitede Mükemmellik Ödülü'nü Kazandı

HAVELSAN, KAIZEN Award Türkiye'de Kalitede Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü; Metrik Havuzu Projesi ile başarı sağladı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 10:56
HAVELSAN, 2025 Kalitede Mükemmellik Ödülü'nü Kazandı

HAVELSAN, KAIZEN Award Türkiye'de Ödül Alarak Kalitede Mükemmelliğini Tescilledi

Türkiye'nin teknoloji öncülerinden HAVELSAN, KAIZEN Award Türkiye 2025 Kalitede Mükemmellik Ödülü ile taçlandırıldı. Bu ödül, HAVELSAN'ın sürekli iyileştirme çabalarının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Metrik Havuzu Projesi ile Öne Çıktı

HAVELSAN tarafından yapılan açıklamada, 5 KAIZEN ilkesinin uygulandığı değerlendirmeler sonucunda, şirketin Metrik Havuzu Projesi Türkiye birincisi seçildi. Proje, karar alma süreçlerini veri odaklı bir şekilde desteklemek ve operasyonel başarıyı artırmak amacıyla uygulamaya kondu. Bu kapsamda, farklı birimlerin işbirliği ile yürütülen projede, çalışan memnuniyetinin de arttığı ifade edildi.

HAVELSAN Genel Müdürü'nden Önemli Açıklamalar

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, kazandıkları bu ödülün sadece sonuç odaklı değil, aynı zamanda değer odaklı bir çalışma anlayışının da simgesi olduğunu belirtti. Nacar, "Bu anlamlı ödül, HAVELSAN'ın sürekli iyileştirme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

KAIZEN Institute Hakkında

KAIZEN Institute, merkezi İsviçre'de bulunan uluslararası bir organizasyondur. Bu organizasyon, iş yerlerinde verimliliği artırmak ve çalışma ortamını geliştirmek amacıyla kendine özgü metodolojisini uygulamakta. Her yıl en uygun çözümleri uygulayan kuruluşlar, KAIZEN Award ile ödüllendirilmektedir.

Türkiye'de faaliyet gösteren her sektörden kamu veya özel, büyük, orta ve küçük ölçekli tüm...

Türkiye'de faaliyet gösteren her sektörden kamu veya özel, büyük, orta ve küçük ölçekli tüm kuruluşlara açık olan KAIZEN Award Türkiye'de, 2025 yılı Kalitede Mükemmellik Ödülü'ne HAVELSAN layık görüldü. Ödül şirket yetkililerine takdim edildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren her sektörden kamu veya özel, büyük, orta ve küçük ölçekli tüm...

Türkiye'de faaliyet gösteren her sektörden kamu veya özel, büyük, orta ve küçük ölçekli tüm kuruluşlara açık olan KAIZEN Award Türkiye'de, 2025 yılı Kalitede Mükemmellik Ödülü'ne HAVELSAN layık görüldü. Ödül şirket yetkililerine takdim edildi.

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