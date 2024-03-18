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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiası yalanlandı

Merkezden yapılan açıklamada, "'Bakan Mehmet Şimşek, bankacılarla lüks bir restoranda yemek yedi. Bankacılara faiz artırma talimatı verdi' iddiası doğru değildir." bilgisine yer verildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 22:20
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde yayılan yanlış bilgilere bir açıklık getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Merkez, yapılan açıklamada, bu iddianın doğru olmadığını ve Bakan Şimşek'in bankacılara böyle bir talimat vermediğini net bir şekilde ifade etti.

"Doğrulama Geldi: İddia Asılsız!"

Açıklamada, Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun, 12 Mart 2024'te iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İftar programı, iddia edildiği gibi lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankasının Genel Müdürlüğünde yapılmıştır. Yapılan görüşmede, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı kamuoyu duyurusuyla Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır."

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