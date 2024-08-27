Hendek'te İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Sakarya'da Feci Kaza!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, işçi taşıyan bir servis midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi'nde yaşandı. Cengiz G. yönetimindeki 54 S 0269 plakalı bilgisinin yer aldığı servis midibüsü, karşı yönden gelen E.G.'nin kullandığı 54 KA 289 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrası, sürücü Emre G. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı. Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Ağır Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 2 ağır yaralı ile birlikte hafif yaralanan işçi Aysel E., ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından, çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları olay anını kaydetti. Kayıtlarda, servis midibüsü ile otomobilin çarpışmasının ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.