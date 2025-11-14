Her 2 Diyabet Hastasından Biri Farkında Değil — Prof. Dr. Baldane

Prof. Dr. Baldane: Her iki diyabet hastasından biri hastalığının farkında değil

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Baldane, diyabet konusunda alarm veren verileri paylaştı. Baldane, dünya genelinde bilgilendirme eksikliği ve ihmal nedeniyle birçok kişinin hastalığının farkında olmadığını belirtti.

Dünya Diyabet Günü ve küresel tablo

14 Kasım Dünya Diyabet Günü, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu öncülüğünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Baldane, dünyada 500 milyonun üzerinde diyabetli birey olduğunu ve bu sayının 2045 yılında 750 milyonun üzerine çıkacağının tahmin edildiğini kaydetti. Baldane, 'Her iki diyabetli bireyden biri hastalığının farkında değil' uyarısını yineledi ve aşırı susama ile sık idrara çıkma gibi belirtiler görüldüğünde hekime başvurulmasını önerdi.

'İş Yerinde Diyabet' teması ve çalışma hayatı

Baldane, bu yılın ana teması olan 'İş Yerinde Diyabet' ile diyabetli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilmesinin ve işverenlerin farkındalığının artırılmasının amaçlandığını söyledi. Diyabetin çalışma hayatına engel bir hastalık olmadığını vurgulayan Baldane, çalışan diyabetlilere günlük kan şekeri ölçümü için birkaç dakika zaman tanınmasının, insülin kalemi ve ölçüm cihazları gibi malzemelerin uygun koşullarda saklanabilmesinin ve lavaboya erişimin kolaylaştırılmasının önemine işaret etti.

'Ya diyet ya diyabet' ve tedavi uyarısı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyabetle ilgili güncel tedavi ve tarama imkanlarının sunulduğunu ifade eden Baldane, beslenme tedavisinin tedavi planının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekti. Baldane, 'Beslenme tedavisinden kastım; bitkisel tedavi olarak isimlendirilen tedaviler değil' diyerek, medikal tedavi gerektiğinde bunun mutlaka bir hekim kontrolünde uygulanması gerektiğini vurguladı. Dışarıda bitkisel ilaç olarak pazarlanan ürünlerin diyabet tedavisinde yeri olmadığını belirtti.

Önemli uyarılar: Aşırı su içme ve sık tuvalet ihtiyacı gibi belirtiler ihmal edilmemeli; diyabet tanısı ve yönetimi için uzman hekime başvurulmalıdır.

