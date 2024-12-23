Heyelan Sonrası Artvin-Ardahan Kara Yolunda Ulaşım Kontrollü

Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, 22. kilometrede kara yoluna sürüklendi.

Olay sonrası yolun kapanmasıyla birlikte, Karayolları ve jandarma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Yaklaşık bir saat çift taraflı kapalı kalan yol, ekiplerin hızlı müdahaleleri sayesinde tek şeritten kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Jandarmanın güvenlik tedbirleri aldığı yolda, ekiplerin çalışmaları devam ederken, sürücülerin dikkatli olmaları ve belirtilen güzergahları takip etmeleri önem arz ediyor.