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Hindistan'da Maha Kumbh Festivalinde İzdiham: 17 Ölü, Başbakan Modiden Açıklama

Hindistan'da Maha Kumbh festivalinde meydana gelen izdihamda ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:04
Hindistan'da Maha Kumbh Festivalinde İzdiham: 17 Ölü, Başbakan Modiden Açıklama

Hindistan'da İzdiham Faciası: 17 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Allahabad kentinde düzenlenen Maha Kumbh Mela festivalinde yaşanan izdihamda, ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

Festival Sırasında Yaşanan Olaylar

12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren festivalde aniden çıkan izdiham sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Associated Press (AP), bölgede bir doktora dayandırdığı bilgide, olayda yaşamını yitirenlerin sayısını aktardı.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, kişilerin Triveni Sangam Nehri'nde yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla gideceği sırada bariyerleri aşmasının izdihama neden olduğunu bildirdi.

Başbakan Modi'nin Başsağlığı Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan bu üzücü olay için yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Festivalin Kapasitesi ve Katılımcılar

13 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival, bu yıl 400 milyondan fazla Hindunun Triveni Sangam Nehri'ne girmesinin beklendiği bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Festival boyunca, konaklama için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

Dünyanın En Büyük Dini Festivali

Hindular, Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına yardımcı olduğuna ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına inanmaktadır. Maha Kumbh Mela, “dünyanın en büyük dini festivali” olarak kabul edilmektedir. 2001 yılında, Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi dünya rekoru kırmıştır.

Covid-19 salgınına rağmen, 2021 yılında milyonlarca Hindu Triveni Sangam Nehri'nde yıkanmıştı.

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