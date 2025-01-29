DOLAR
35,79 -0,13%
EURO
37,3 0,04%
ALTIN
3.166,87 0,25%
BITCOIN
3.650.662,61 -0,6%

Hindistan'da Maha Kumbh Festivalinde İzdiham: 30 Ölü, 60 Yaralı

Hindistan'da düzenlenen Maha Kumbh Mela festivalindeki izdihamda 30 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:00
Hindistan'da Maha Kumbh Festivalinde İzdiham: 30 Ölü, 60 Yaralı

Hindistan'da İzdiham Felaketi: Maha Kumbh Festivalinde 30 Kişi Öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen Maha Kumbh Mela festivalinde çıkan izdihamda 30 kişi hayatını kaybetti. Festival, yoğun katılımla 45 gün boyunca sürerken, olayda 60 kişi yaralandı.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, Triveni Sangam Nehri'nde yıkanmak amacıyla giden bazı kişilerin bariyerleri aşması sonucu izdihamın yaşandığını açıkladı. İzdihamın ardından, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın üzücü olduğunu dile getirerek, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Festivalin Önemi ve Katılımcılar

14 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, ziyaretçilerin konaklayabilmesi için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometrelik geçici yollar inşa edildi. Bu yıl, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği Triveni Sangam Nehri'nde 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu'nun suya girmesi bekleniyor.

Dünyanın En Büyük Dini Festivali

Hindular, festival sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın, günahlardan arınmaya ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmaya yardımcı olacağına inanıyor. Maha Kumbh Mela, yalnızca Hindistan'ın değil, dünyanın en büyük dini festivali olarak biliniyor. 2001 yılında, Allahabad'da Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün toplanan 60 milyon kişi ile dünya rekoru kırılmıştı.

2021 yılında ise Kovid-19 salgınına rağmen milyonlarca Hindu, Triveni Sangam Nehri'nde yıkanmak için toplandı.

İLGİLİ HABERLER

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
Aydın'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor
4
İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi
5
İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı
6
Bilirkişinin İfşa Edilmesi Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı
7
KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı