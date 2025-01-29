Hindistan'da Maha Kumbh Festivalinde İzdiham: 30 Ölü, 60 Yaralı

Hindistan'da İzdiham Felaketi: Maha Kumbh Festivalinde 30 Kişi Öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, Allahabad kentinde 12 yılda bir düzenlenen Maha Kumbh Mela festivalinde çıkan izdihamda 30 kişi hayatını kaybetti. Festival, yoğun katılımla 45 gün boyunca sürerken, olayda 60 kişi yaralandı.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, Triveni Sangam Nehri'nde yıkanmak amacıyla giden bazı kişilerin bariyerleri aşması sonucu izdihamın yaşandığını açıkladı. İzdihamın ardından, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın üzücü olduğunu dile getirerek, yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Festivalin Önemi ve Katılımcılar

14 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, ziyaretçilerin konaklayabilmesi için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometrelik geçici yollar inşa edildi. Bu yıl, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği Triveni Sangam Nehri'nde 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu'nun suya girmesi bekleniyor.

Dünyanın En Büyük Dini Festivali

Hindular, festival sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın, günahlardan arınmaya ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmaya yardımcı olacağına inanıyor. Maha Kumbh Mela, yalnızca Hindistan'ın değil, dünyanın en büyük dini festivali olarak biliniyor. 2001 yılında, Allahabad'da Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün toplanan 60 milyon kişi ile dünya rekoru kırılmıştı.

2021 yılında ise Kovid-19 salgınına rağmen milyonlarca Hindu, Triveni Sangam Nehri'nde yıkanmak için toplandı.