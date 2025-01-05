Hindistan'da Sahil Güvenlik Helikopteri Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'da Korkunç Helikopter Kazası

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde, sahil güvenliğe ait bir helikopterin düşmesi trajik bir olaya yol açtı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hindustan Times tarafından bildirilen bu gelişme, eyaletin Porbandar bölgesinde gerçekleşti.

Hayatını Kaybedenler

Düşen helikopterde bulunan 3 kişi, olayın ardından alev alması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arasında iki pilotun da bulunduğu belirtildi.

Kaza Sebebi

Yetkililer, helikopterin düşüş nedenini 'teknik bir sorun' olarak ifade ettiler. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Olayın ayrıntılarıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar sürüyor.