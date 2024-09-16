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Hindistan'da Samsung İşçisi Gösterisine Polis Müdahalesi

Hindistan'da Samsung fabrikasında grevdeki 104 işçi izinsiz yürüyüş planladıkları için gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:44
Hindistan'da Samsung İşçisi Gösterisine Polis Müdahalesi

Hindistan'da Samsung İşçilerine Gözaltı

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Samsung Electronics fabrikasında, düşük ücretlere karşı direniş gösteren 104 işçi, izinsiz protesto yürüyüşü düzenleme planları nedeniyle gözaltına alındı.

Grev ve Talepler

Çennai'de yer alan fabrikada işçilerin grevi, geçen haftadan bu yana devam ediyor ve 1000'den fazla işçi, daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları talep ediyor. Grev, fabrika üretiminde önemli bir duraklama yaratarak, Samsung’un Hindistan'daki yıllık 12 milyar dolarlık gelirinin önemli bir kısmının kaybına neden oldu.

Gözaltı Sebepleri

Yerel emniyet yetkilileri, grevdeki işçilerin Kançipuram bölgesinde izinsiz bir protesto yürüyüşü düzenlemeyi planladığını aktardı. Yetkililer, yürüyüş nedeniyle kamu huzurunun bozulacağı ve trafiğin aksayacağı gerekçesiyle işçilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Destek Gösterileri ve Gelecek Planları

İşçilerin gözaltında ne kadar kalacağı belirsizliğini korurken, 18 Eylül'de siyasi partiler ve işçi sendikalarının katılımıyla destek protestosu düzenlenecek. Bu olay, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yabancı yatırımcıları üretim yapmaya teşvik eden planları ile çelişiyor.

Samsung’dan Açıklama

13 Eylül’de Samsung Electronics, işçilerin taleplerini çözmek amacıyla görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Fabrikada buzdolabı, televizyon ve çamaşır makineleri üretiliyor ve işçilerin grevinin sonuçları Samsung'un Hindistan'daki operasyonlarını doğrudan etkiliyor.

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