Hindistan'dan Almanya'ya Giden Uçak Bomba İhbari Nedeniyle Erzurum'a İndi

Hindistan'dan Almanya'ya Giden Uçak Erzurum'a Zorunlu İndi

Vistara Hava Yolları’na ait Hindistan-Almanya seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Olay Gelişmeleri

Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, uçak Erzurum Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Uçaktaki 247 yolcu ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edilerek havalimanı içine alındı.

Vali Açıklaması

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz şu an sahada, valizleri aramakta. AFAD, yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Emniyet ve özel harekat ekipleri de alanı güvenli hale getirmek için çalışmalara devam ediyor." şeklinde konuştu.

İhbarda Bulunan Yolcu

Vali Çiftçi, yolculardan birinin peçeteye yazdığı "uçakta bomba var" notunun kabin ekibine verilmesiyle ihbarın gündeme geldiğini belirtti. Bu durum üzerine gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ifade eden Çiftçi, Erzurum hava sahasının uçuşa kapatıldığını vurguladı.

Olası Yönlendirme Süreci

Uçak, Hindistan'dan Almanya'ya giderken, Ordu'ya inmek istemiş ancak havaalanındaki tadilat nedeniyle Trabzon'a yönelmiş, orada da trafik yoğunluğu nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapmak zorunda kalmıştır. Çiftçi, uçak ve bagajlar kontrol edildikten sonra olumsuz bir durum yoksa yolcuların uçağa yeniden yerleştirileceğini kaydetti.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Erzurum'daki ekipler, uçaktan inen yolcularda gerekli kontrolü sağlayarak tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.