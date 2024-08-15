Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hindistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Hindistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe birçok kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:37
Hindistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Hindistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü Ankara'da Törenle Anıldı

Hindistan, 78'inci Bağımsızlık Günü'nü Başkent Ankara'da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutladı. Anma programı, büyükelçilik binasında, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edildi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Etkinliğe Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey, diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'deki Hindistan vatandaşları ve birçok davetli katıldı.

Etkinlik Programı

Kutlama, Hindistan Milli Marşı'nın seslendirilmesi ve bayrağın göndere çekilmesi ile başladı. Alpana Dubey, günün önemine vurgu yaparak, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’nun Bağımsızlık Günü'ne özel mesajını katılımcılarla paylaştı.

Dubey, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde emeği geçenleri anarak, son 78 yılda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Hindistan’ın hızlı ekonomik büyümesine dikkat çeken Dubey, bilim ve teknoloji alanında da kaydedilen ilerlemelerin altını çizdi.

Türkiye ile Hindistan Arasında İlişkilere Vurgu

Türkiye ile Hindistan arasında köklü tarihi ilişkilerin olduğunu ifade eden Dubey, "Ticaret ve insani ilişkiler bu bağlamda büyük önem taşımaktadır," dedi. İki ülkenin ticaret, yatırım ve turizm gibi alanlarda işbirliğini artırma konusunda istekli olduklarının altını çizdi.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesi ve Hindistan'ın zengin mutfağından lezzetlerin tadılmasıyla sona erdi.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın...

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın...

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın...

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın...

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın...

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!