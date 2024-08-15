Hindistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Hindistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü Ankara'da Törenle Anıldı

Hindistan, 78'inci Bağımsızlık Günü'nü Başkent Ankara'da gerçekleştirilen özel bir etkinlikle kutladı. Anma programı, büyükelçilik binasında, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edildi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Etkinliğe Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey, diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'deki Hindistan vatandaşları ve birçok davetli katıldı.

Etkinlik Programı

Kutlama, Hindistan Milli Marşı'nın seslendirilmesi ve bayrağın göndere çekilmesi ile başladı. Alpana Dubey, günün önemine vurgu yaparak, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’nun Bağımsızlık Günü'ne özel mesajını katılımcılarla paylaştı.

Dubey, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde emeği geçenleri anarak, son 78 yılda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Hindistan’ın hızlı ekonomik büyümesine dikkat çeken Dubey, bilim ve teknoloji alanında da kaydedilen ilerlemelerin altını çizdi.

Türkiye ile Hindistan Arasında İlişkilere Vurgu

Türkiye ile Hindistan arasında köklü tarihi ilişkilerin olduğunu ifade eden Dubey, "Ticaret ve insani ilişkiler bu bağlamda büyük önem taşımaktadır," dedi. İki ülkenin ticaret, yatırım ve turizm gibi alanlarda işbirliğini artırma konusunda istekli olduklarının altını çizdi.

Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesi ve Hindistan'ın zengin mutfağından lezzetlerin tadılmasıyla sona erdi.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Hindistan'ın 78'inci "Bağımsızlık Günü", başkentte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğindeki etkinliğe Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türkiye'de yaşayan Hindistan vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.