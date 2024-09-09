Hindistan Yüksek Mahkemesi, İsrail'e Silah İhracatını Durdurma Talebini Reddetti

Hindistan Yüksek Mahkemesi'nden Önemli Bir Karar

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Yeni Delhi hükümeti ve Hint firmalarının, İsrail'e silah ihracatını durdurması için yapılan başvuruyu reddetti.

Talep ve Gerekçeleri

Hindistan'ın önde gelen gazetelerinden Hindustan Times'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, Gazze'de yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek yapılan silah ihracatını durdurma talebine ilişkin kararını açıkladı.

Açıklamada, Hindistan hükümetinin herhangi bir ülkeye malzeme ihraç etmesini engellemenin Yüksek Mahkemenin yetki alanı dışında olduğu belirtildi. Dış politika konularının, hükümetin yetkisi dahilinde olduğu vurgulandı.

Soykırım İddiaları ve Dilekçe Süreci

Buna ek olarak, Yüksek Mahkeme, dış ilişkiler ile ilgili konularda kesin yetkinin hükümette olduğuna dikkati çekerek, talebin reddedildiğini ifade etti. 4 Eylül'de, aralarında diplomatların da bulunduğu 11 kişi, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ileri sürerek, hükümetin silah ihracatını durdurması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.