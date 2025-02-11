Hırvatistan'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!

Hırvatistan'ın orta kesimlerinde, Zadar kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin Zadar ve çevresindeki bölgelerde hissedildiği bildirildi.

Depremin, komşu ülke Bosna-Hersek'te de hissedildiği ifade ediliyor. Ulusal basın kuruluşları, Hırvatistan'daki vatandaşların bu nedenle evlerinden çıktığını belirtiyor.

EMSC, deprem sonrası artçı sarsıntılar olduğunu da kaydetti. Ancak, şu ana kadar hasar veya can kaybına ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığı bilgisini paylaştı.