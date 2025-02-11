DOLAR
36,03 -0,06%
EURO
37,3 -0,49%
ALTIN
3.366,96 -0,21%
BITCOIN
3.441.408,6 1,92%

Hırvatistan'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!

Hırvatistan'ın Zadar kentinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, çevre illeri de etkiledi. Can kaybı ve hasar bildirilmedi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:41
Hırvatistan'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!

Hırvatistan'ın orta kesimlerinde, Zadar kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin Zadar ve çevresindeki bölgelerde hissedildiği bildirildi.

Depremin, komşu ülke Bosna-Hersek'te de hissedildiği ifade ediliyor. Ulusal basın kuruluşları, Hırvatistan'daki vatandaşların bu nedenle evlerinden çıktığını belirtiyor.

EMSC, deprem sonrası artçı sarsıntılar olduğunu da kaydetti. Ancak, şu ana kadar hasar veya can kaybına ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığı bilgisini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Dışişleri Bakanlığı'ndan Guatemala'daki Otobüs Kazası için Taziye Mesajı
3
Bolton: Trump'ın Açıklamaları Büyük Bir Strateji Oluşturmuyor
4
Hırvatistan'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem!
5
Mısır'dan İİT Üzerinden Gazze'nin Yerinden Edilmesine Karşı Direniş
6
Üsküdar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Söndürüldü
7
Tahran'da Enerji Tasarrufu İçin Okullar ve Kamu Kurumları Tatil Edildi

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!