Hırvatistan'da Eğitimciler 'Güvenli Okul' İçin Sokağa Çıktı

Hırvatistan'da Eğitimin Güvenliği İçin Gösteri

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, öğretmen sendikaları bir araya gelerek okullardaki şiddet olaylarına karşı 'güvenli okul' talebinde bulundu. Öğretmenler Sendikası, Preporod Sendikası ve Bağımsız Ortaöğretim Çalışanları Sendikası üyesi eğitimcilerin katıldığı eylem, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Bıçaklı Saldırı Sonrasıeylemler Artıyor

Gösteriye katılan öğretmenler, 20 Aralık'ta Zagreb'deki bir ilkokulda gerçekleşen bıçaklı saldırıda 1 öğrencinin hayatını kaybetmesi ve 1 öğretmen ile 5 öğrencinin yaralanması gibi olaylara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Eğitimciler, şehir merkezindeki buluşmada sessiz yürüyüş yaparak tepkilerini gösterdiler.

Pankartlarla Mesaj Verildi

Katılımcılar, ellerinde 'Biz ışık olmak istiyoruz, mum taşımak değil!', 'Bir anne ağlıyorsa, tüm anneler ağlar', 'Her şeyi aldınız, çocuklarımızı vermiyoruz!', 'Sana yapılan saldırı terör, çocuklara yapılan ise kaza mı?' ve 'Rahat koltuklar, kanlı okul sıraları' yazılı pankartlar taşıdılar.

Farklı Şehirlerde Eş Zamanlı Protestolar

Gösteri, okullarda hayatını kaybedenler için mum yakılmasıyla sona erdi ve ülkenin farklı şehirlerinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Eğitimcilerin eylemi, Hırvatistan'daki eğitim sistemindeki güvenlik sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir araya gelen öğretmen sendikaları, okullardaki şiddet olaylarına karşı "güvenli okul" talebiyle eylem yaptı. Öğretmenler Sendikası, Preporod Sendikası ve Bağımsız Ortaöğretim Çalışanları Sendikası üyesi eğitimciler, başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şehir merkezinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bir araya gelen öğretmen sendikaları, okullardaki şiddet olaylarına karşı "güvenli okul" talebiyle eylem yaptı. Öğretmenler Sendikası, Preporod Sendikası ve Bağımsız Ortaöğretim Çalışanları Sendikası üyesi eğitimciler, başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şehir merkezinde sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.