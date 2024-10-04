Hizbullah, Hayfa'ya Roket Saldırısı Gerçekleştirdi

Hizbullah'tan Hayfa'ya Roket Salvo

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarındaki Krayot bölgesine yönelik çok sayıda roket saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Grubun yaptığı açıklamada, Hayfa'nın kuzeyinde yer alan bu bölgenin hedef alındığı belirtildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu ise, Lübnan'dan toplam 20 roketin fırlatıldığını ve bunların bir kısmının imha edildiğini, diğerlerinin ise boş alanlara düştüğünü kaydetti.

Hayfa'nın Stratejik Önemi

Hayfa, Lübnan sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve ülkenin en önemli sanayi ile ticaret merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İsrail-Lübnan Gerilimi

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden kontrollü çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güneyindeki kentler ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Can Kaybı ve Sığınmacılar

Lübnan'daki yetkililere göre, 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın toplam 1,411 kişi hayatını kaybetti. Bu arada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da, 27 Eylül'de Beyrut'a yönelik bir hava saldırısında yaşamını yitirdi.

İç Göç ve Mülteci Krizi

İsrail bombardımanlarının sonucunda ülke genelinde yüz binlerce kişi yerinden edilirken, güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürüyor. Ayrıca, 10 binlerce kişinin Suriye'ye kaçtığı bildiriliyor.