DOLAR
34,25 -0,34%
EURO
37,81 0,3%
ALTIN
2.930,25 -0,58%
BITCOIN
2.103.292,77 -1,11%

Hizbullah, Hayfa'ya Roket Saldırısı Gerçekleştirdi

Hizbullah, İsrail'in Hayfa kenti açıklarına roket saldırıları düzenledi. İsrail ordusu durumla ilgili açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 09:27
Hizbullah, Hayfa'ya Roket Saldırısı Gerçekleştirdi

Hizbullah'tan Hayfa'ya Roket Salvo

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarındaki Krayot bölgesine yönelik çok sayıda roket saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Grubun yaptığı açıklamada, Hayfa'nın kuzeyinde yer alan bu bölgenin hedef alındığı belirtildi.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu ise, Lübnan'dan toplam 20 roketin fırlatıldığını ve bunların bir kısmının imha edildiğini, diğerlerinin ise boş alanlara düştüğünü kaydetti.

Hayfa'nın Stratejik Önemi

Hayfa, Lübnan sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve ülkenin en önemli sanayi ile ticaret merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

İsrail-Lübnan Gerilimi

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile devam eden kontrollü çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güneyindeki kentler ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Can Kaybı ve Sığınmacılar

Lübnan'daki yetkililere göre, 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın toplam 1,411 kişi hayatını kaybetti. Bu arada, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da, 27 Eylül'de Beyrut'a yönelik bir hava saldırısında yaşamını yitirdi.

İç Göç ve Mülteci Krizi

İsrail bombardımanlarının sonucunda ülke genelinde yüz binlerce kişi yerinden edilirken, güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürüyor. Ayrıca, 10 binlerce kişinin Suriye'ye kaçtığı bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan'dan Normal Doğum Eylem Planı Tanıtımı
2
BM, Gazze'deki Durumu Dehşet Verici Olarak Nitelendiriyor
3
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan Nükleer Tehdit
4
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde Karasal Saldırılara Devam Ediyor
5
Gazze'deki Doktorlardan ABD Hükümetine Sert Mektup
6
Edirne'de Saraçlar Caddesi İçin Sokak Sağlıklaştırma Projesi Başlatıldı

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak