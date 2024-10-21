Hizbullah, İsrail'e Ait İHA'yı Düşürdüğünü Açıkladı

Hizbullah'tan Kritik İha Açıklaması

Lübnan merkezli Hizbullah, yaptığı son açıklama ile İsrail güçlerine ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü ilan etti.

İHA'nın Türü ve Düşürülme Sebebi

Hizbullah, düşürülen İHA'nın Elbit Hermes 900 modeli olduğunu belirtti. Bu durum, bölgedeki askeri gerginliği artıran bir gelişme olarak kaydedildi.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

Ayrıca, açıklamada İsrail'in Lübnan sınırına yakın askeri alanlara ve Hayfa kentine yönelik füze saldırılarına devam ettiği belirtildi. Bu tür eylemlerin, bölgedeki huzursuzluğu artırdığı ifade ediliyor.