Hızla yayılan JN.1 için uzman isimden korkutan uyarı

Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi JN.1 dünya genelinde yayılmaya devam ederken, uzman isimlerden gelen önemli bir uyarı dikkat çekiyor. Prof. Dr. Alper Şener, JN.1'in aşılı ve genç insanlar için paniğe kapılmaya gerek olmadığını belirtiyor. Şener, özellikle genç yaştaki bireylerin herhangi bir altta yatan hastalığı olmadığı sürece endişelenmelerine gerek olmadığını vurguluyor. Ancak, 65 yaş üstündeki kişilerin henüz aşılanmamışsa ve altta yatan bir hastalıkları varsa, bu durumun hala ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Hızla yayılan JN.1 için uzman isimden korkutan uyarı
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün JN.1 adlı alt varyantını, hızla yayılması nedeniyle "dikkate alınması gereken varyant" kategorisine dahil etti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Şener, koronavirüs vakalarında mevsimsel bir artış olduğunu belirterek, durumun paniğe kapılmak için bir sebep olmadığını vurguladı. Şener, her ne kadar koronavirüs ailesi sürekli yeni varyantlar kazansa da aşılı ve genç popülasyonlar için endişelenmeye gerek olmadığını ifade etti. Özellikle genç yaşta herhangi bir altta yatan hastalığı olmayan bireylerin endişe etmesine gerek olmadığını belirten Şener, ancak 65 yaş üstü ve aşılanmamış bireylerde, altta yatan hastalıkları varsa, varyantların hala tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Çin'de ortaya çıkan JN.1 varyantının, aşılamadan kaçabilme potansiyeli bulunan bir varyant olduğunu ifade eden Şener, Çin'de geniş çaplı aşılama uygulandığı için bu varyantın orada dikkat çektiğini söyledi. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin ise kış döneminde yeni grup aşılamalar gerçekleştirdiğini belirten Şener, bu ülkelerde olağanüstü bir durum olmadığını ve varyant aşılamalarının yaygın olarak uygulandığını ifade etti.

Prof. Dr. Şener, mevsimsel bir artışın yaşandığı Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'de 65 yaş üstü ve aşılanmamış kişilerin durumunun daha dikkate alınması gerektiğini belirterek, bu grupların Kovid-19 enfeksiyonunun ağır seyretme potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

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