Hollanda'da 1600 Kişilik Sokak İftarı Coşkusu

Hollanda Diyanet Vakfı'nın düzenlediği sokak iftarında yaklaşık 1600 kişi bir araya geldi, uluslararası dayanışma ve kültürel etkileşim sergilendi.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 23:15
Hollanda'da 1600 Kişilik Sokak İftarı Coşkusu

Utrecht’te Sokak İftarı Yeniden Canlandı

Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) bünyesindeki Ulu Cami Vakfı, Utrecht kentinde bulunan "Cami Meydanı"nda gerçekleştirilen etkileyici sokak iftarı etkinliği ile yaklaşık 1600 kişiyi bir araya getirdi.

Birlikte Orucu Açtılar

Müslüman ailelerle yerel Hollandalıların bir araya geldiği bu anlamlı etkinlikte, katılımcılar Kur'an-ı Kerim'in tilavetine eşlik etti ve dualar okundu. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açan katılımcılar, camide akşam namazlarını da kıldılar.

Katılımcılar ve Temsilciler

Sokak iftarına, yerel belediye temsilcileri, çeşitli kurumlar ve dini kuruluşların mensupları katılarak etkinliğe destek verdiler. Bu gibi organizasyonlar, toplumlar arası iletişimi ve kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hollanda'nın En Büyük Müzesi Projesi

Hollanda'daki Catharijneconvent Ulusal Müzesi, ülkedeki ibadethanelere olan ilgiyi artırmak amacıyla "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesini hayata geçirdi. Bu proje çerçevesinde farklı dinlerden ibadethaneler, kültür ve sanat alanında çeşitli hizmetler sunuyor.

Seçkin İbadethaneler

Bu projeye dahil edilen ibadethaneler, mimari ve kültürel değerleri göz önünde bulundurularak seçiliyor. Projenin parçası olarak, HDV'ye bağlı Ulu Cami, Amsterdam'daki Fatih Camisi ve Almelo kentindeki Yunus Emre Camisi gibi önemli ibadethaneler, kültürel zenginliğin birer örneği olarak öne çıkıyor.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yönetimi tarafından "Cami Meydanı"nda...

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yönetimi tarafından "Cami Meydanı"nda düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 1600 kişi bir araya geldi. Utrecht kentinde Müslüman aileler ile Hollandalı kent sakinleri, "Cami Meydanı"nda düzenlenen iftar programında buluştu.

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yönetimi tarafından "Cami Meydanı"nda...

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yönetimi tarafından "Cami Meydanı"nda düzenlenen sokak iftarında yaklaşık 1600 kişi bir araya geldi. Utrecht kentinde Müslüman aileler ile Hollandalı kent sakinleri, "Cami Meydanı"nda düzenlenen iftar programında buluştu.

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