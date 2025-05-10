Hollanda'da Ulusal Değirmen Günü Coşkusu: Yüzlerce Değirmen Ziyarete Açıldı

Hollanda'da Ulusal Değirmen Günü Coşkusu

Hollanda, bu yıl 52. kez düzenlenen "Ulusal Değirmen Günü" etkinliği ile tarihi değirmenlerine ev sahipliği yaptı. Hollanda Değirmenler Vakfı'nın organize ettiği bu özel gün, ülke genelinde yüzlerce klasik rüzgar ve su değirmeninin kapılarını halka açtı.

Kinderdijk Köyü'nde Yoğun İlgi

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kinderdijk köyü, 15'inci yüzyıla ait 19 değirmeni ile bu yıl da ziyaretçilerin ilgisini topladı. ABD'den gelen Cindy Muller, Kinderdijk'te çok sayıda güzel değirmen olduğunu belirterek, "Açık olanlardan birine girdim ve içeride neler olduğuna inanamadım. İçinde yaşayabilirsiniz. Gerçekten büyüleyici." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Ziyaretçilerden Hayranlık Dolu Yorumlar

Hindistan'dan ilk kez Hollanda'yı ziyaret eden Kirit Gogri ise, "Kinderdijk, dünyanın en eski yel değirmenlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Alanın korunma şekli ve su yönetim sisteminin etkileyici olduğunu düşünüyorum. Burası, çevre ve ekosistemi sürdürülebilir şekilde kullanmalarının hayranlık verici olduğu bir yer." dedi.

Almanya'dan gelen Manuela Aulbach da bu köyü ziyaret etti ve "Burası gerçekten harika. Hollanda'daki en güzel yerlerden biri burası. Burada olan herkese yel değirmenlerini ziyaret etmelerini kesinlikle tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Dünyanın En Yüksek Değirmeni Schiedam Kentinde

Hollanda'daki 1200 değirmen arasında en büyükleri Schiedam kentinde bulunuyor. Şehirdeki 8 değirmen arasında yer alan ve dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçen 33,3 metre boyundaki De Noord değirmeni, 15. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu değirmen, daha önce fırıncılar için yem ve buğday unu öğütme amacıyla kullanılırken, son 35 yıldır restoran olarak hizmet veriyor.

Değirmenlerin Ekonomik Önemi

Hollanda'daki rüzgar veya su ile çalışan değirmenler, farklı işlevlere sahiptir. Ülkenin refahının büyük bir kısmını bu değirmenlerin sağladığı gıda üretimi ve diğer endüstriyel işlemler oluşturmaktadır. Yüzyıllar boyunca bu değirmenlerde tahıl öğütülmüş, kereste biçilmiş ve çeşitli yağlar elde edilmiştir. En yaygın endüstriyel değirmen ise un değirmeni olup, burada ekmek için gerekli tahıllar un haline getirilmektedir.

Hollanda'da, bu yıl 52’incisi düzenlenen "Ulusal Değirmen Günü"nde yüzlerce değirmen halka açıldı. UNESCO'nun "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki Kinderdijk köyünde ise 15'inci yüzyıla ait 19 değirmen her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördü.

Hollanda'da, bu yıl 52’incisi düzenlenen "Ulusal Değirmen Günü"nde yüzlerce değirmen halka açıldı. UNESCO'nun "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki Kinderdijk köyünde ise 15'inci yüzyıla ait 19 değirmen her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördü.