Hristodulidis: Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Göre Müzakereye Hazırız

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde deniz sınırlarını müzakere etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:39
Hristodulidis: Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Göre Müzakereye Hazırız

Hristodulidis: Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Göre Müzakereye Hazırız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından yöneltilen tepkilere yanıt vererek, Lübnan ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına ilişkin tutumunu açıkladı.

Hristodulidis, Ankara'dan gelen açıklamalara karşılık olarak kamuoyuna iletmek istediği mesajın "Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde deniz sınırlarını belirlemek için masaya oturmaya hazır" olduğunu söyledi. Türk tarafının kendi tezlerine güven duyduğunu ifade ettiğine işaret ederek, "O halde birlikte masaya oturalım, konuşalım ve komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim, bunu yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Crans Montana’dan kalan noktadan görüşmelere hazırız

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı ilk buluşmada ifade ettiği gibi Crans Montana’da kesilen noktadan itibaren görüşmelerin yeniden başlamasına "yarın bile hazır" olduklarını tekrarladı. Bunun Kıbrıs sorununun yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüme ulaşması için önemli olduğunu vurguladı.

Müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanabiliriz

GKRY lideri, AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında bile hiçbir mazeret aramadan masaya oturmaya hazır olduğunu Erhürman’a ilettiğini hatırlatarak, "Görüşmeleri, müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanarak yeniden başlatıp üzerinde mutabık kalınmış çerçeveye dayalı bir çözüme ulaşabiliriz" dedi.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS, TÜRKİYE İLE 1982 DENİZ HUKUKU...

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS, TÜRKİYE İLE 1982 DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ TEMELİNDE DENİZ SINIRLARINI BELİRLEMEK ÜZERE MÜZAKEREYE HAZIR OLDUKLARINI İFADE ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
Keykubad Göç ve Kervan Yolu Konya‑Alanya Arasında Yeniden Canlanıyor
5
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
6
Ankara'da Tır Çarpması: Aile, Sürücünün Serbest Bırakılmasına Tepkili

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?