Hristodulidis: Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Göre Müzakereye Hazırız

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından yöneltilen tepkilere yanıt vererek, Lübnan ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasına ilişkin tutumunu açıkladı.

Hristodulidis, Ankara'dan gelen açıklamalara karşılık olarak kamuoyuna iletmek istediği mesajın "Türkiye ile 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde deniz sınırlarını belirlemek için masaya oturmaya hazır" olduğunu söyledi. Türk tarafının kendi tezlerine güven duyduğunu ifade ettiğine işaret ederek, "O halde birlikte masaya oturalım, konuşalım ve komşu devletlerle yaptığımız gibi deniz sınırlarımızı belirleyelim, bunu yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Crans Montana’dan kalan noktadan görüşmelere hazırız

Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı ilk buluşmada ifade ettiği gibi Crans Montana’da kesilen noktadan itibaren görüşmelerin yeniden başlamasına "yarın bile hazır" olduklarını tekrarladı. Bunun Kıbrıs sorununun yaşayabilir ve işleyebilir bir çözüme ulaşması için önemli olduğunu vurguladı.

Müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanabiliriz

GKRY lideri, AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında bile hiçbir mazeret aramadan masaya oturmaya hazır olduğunu Erhürman’a ilettiğini hatırlatarak, "Görüşmeleri, müzakere sürecinin kazanımlarından yararlanarak yeniden başlatıp üzerinde mutabık kalınmış çerçeveye dayalı bir çözüme ulaşabiliriz" dedi.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ (GKRY) LİDERİ NİKOS HRİSTODULİDİS, TÜRKİYE İLE 1982 DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ TEMELİNDE DENİZ SINIRLARINI BELİRLEMEK ÜZERE MÜZAKEREYE HAZIR OLDUKLARINI İFADE ETTİ.