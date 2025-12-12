‘Hüseyin Nihal Atsız’a Vefa’ Şiir Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

‘Doğumunun 120’nci, Vefatının 50’nci Yılında Hüseyin Nihal Atsız’a Vefa’ temalı ödül töreni yapıldı

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Milli Ruh, Milli Kimlik ve Kahramanlık” şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Etkinlik, Hüseyin Nihal Atsız’ı anmak ve fikirlerinin yeni nesillere taşınmasını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Törene katılanlar

Törene Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve eşi Havva Geylan, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ülkü Ocakları Genel Sekreteri İlhan Durak, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Türk Mühendisler Derneği Genel Başkanı Yaşar Yekebağcı, Türk Orman Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Tuncay Erden, Türk İmar Sen Genel Başkanı Zafer Çelik, Türk Enerji Sen Genel Başkanı Şuayip Deniz Demir, Türk Eğitim-Sen yönetimi, merkez kadın komisyonu, Ankara şubeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış ve konuşmalar

Ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan açılış konuşmasını yaptı.

Talip Geylan konuşmasına Hüseyin Nihal Atsız’ı anarak başladı ve şunları söyledi: "Bugün burada, Türk fikir dünyasına, edebiyatına ve tarihine derin izler bırakmış büyük mütefekkir Hüseyin Nihal Atsız’ın; ‘Vaktiyle bir Atsız varmış derlerse ne hoş, Anılmakla hangi bir ruh olmaz ki sarhoş?’ Diyerek gönderdiği selamı almak, onu rahmet ve vefayla anmak; onun aziz hatırasını yaşatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu buluşma; yalnızca bir anma programı değildir; millet olmanın temel mayası olan millî ruhu, millî kimliği ve kahramanlık şuurunu yeniden hatırlama vesilesidir. Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşü, yalnızca ‘destan yapanların’ yürüyüşü değildir; aynı zamanda destanı kelimeye dönüştürenlerin, hatırayı hafızaya, hafızayı şuura çevirenlerin de yürüyüşüdür. Tarih yapan kadar tarihi yazan; kılıç kullanan kadar kalem taşıyan; sınır çizen kadar sınırı anlamlandıran münevverler vardır. Çünkü milletler yalnızca zaferler kazanarak değil; dilini koruyarak, kimliğini yaşatarak, değerlerini diri tutarak büyür. Bu yüzden edebiyat, fikir, tarih ve kültür dünyamızın büyük isimleri, zamanın karanlığında ışığı yakan birer nöbetçilerdir."

Geylan, Türk milletinin tarih boyunca inancını, dilini ve haysiyetini korumak için mücadele ettiğini belirterek Atsız’ı şu sözlerle nitelendirdi: "İşte Hüseyin Nihal Atsız da bu nöbetin önemli isimlerindendir. O; tarih araştırmacısı, öğretmen, akademisyen, şair-yazar ve milletine karşı mesuliyet duyan büyük bir mütefekkirdir. O, Ziya Gökalp ve arkadaşlarının yaktığı meşaleyi kimi zaman sisin içinde, kimi zaman fırtınanın karşısında taşımış ama her daim istikametini muhafaza etmiştir. Türk milleti, tarih boyunca yalnızca sınırlarını değil; inancını, dilini, haysiyetini ve istikbal tasavvurunu da korumak için mücadele etmiş büyük bir millettir. Bu mücadele, kimi zaman ordunun ön saflarında, kimi zaman kürsüde, kimi zaman kalemin ucunda, kimi zaman da bir ülkünün etrafında kenetlenen yüreklerde sürmüştür. Bu mücadelede, her çağın kendi öncüleri var olmuştur. Bilge Kağan’dan Sultan Alparslan’a, çağ açıp çağ kapatan Fatih’ten küllerinden yeni bir devlet kuran Atatürk’e uzanan bu yürüyüş; Türk devlet aklının ve Türk idealinin ufkunu temsil eder."

Geylan ayrıca eğitimin misyonunu vurgulayarak, yarışmanın amacını açıkladı: "Eğitimin yalnızca bilgi aktarmak değil; aynı zamanda karakter inşa etmek, değer yaşatmak ve mensubiyet duygusunu güçlendirmek olduğuna inanıyoruz." Yarışmanın Türk milletinin kahramanlık, milliyetçilik ve devletçilik hasletlerini şiir diliyle yüceltmeyi ve geleceğe taşımayı hedeflediğini ifade etti.

Konuşmasında Atsız’ın bedel ödemeyi göze alan fikrî ahlâkına da atıfta bulunan Geylan, "Bedel ödemek, doğru yoldan döndürmez; aksine doğruyu daha gür sesle söyleme cesareti verir" diye konuştu ve Türk Eğitim-Sen ile Türkiye Kamu-Sen çatısı altında emeğin onurunu savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Diğer konuşmacılar

Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim-Sen’in sadece eğitim çalışanlarının haklarını değil, aynı zamanda milli değerlerin yaşatılması ve genç nesillerin yetiştirilmesi yönündeki çalışmalarını övdü. Kahveci, programın Atsız’ın hatırasını yaşatmak adına önemine vurgu yaparak Türk Eğitim-Sen’i takdir etti.

Ödüller ve sonuçlar

Tören sonunda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi. Ödül takdimi yapanlar arasında Talip Geylan, Önder Kahveci ve Ebubekir Korkmaz yer aldı. Yarışma sonuçları şöyle açıklandı:

Birincilik: Türk Eğitim Sen Uşak Şubesi’nden Ömerali Şimşek – "Atsız Ata"

İkincilik: Türk Eğitim Sen Gümüşhane Şube’den Talat Ülker – "Kızılelma Muştusu"

Üçüncülük: Türk Eğitim Sen Gaziantep 1 No’lu Şube’den Abdulhamit Koçoğlu – "Hilalin Gölgesinde Atsızlar"

Kapanış

Ödül töreni, sanatçı Atilla Yılmaz’ın "Yolların Sonu" adlı konseri ile sona erdi. Etkinlik, Atsız’ın fikir ve eserlerini genç kuşaklara aktarma hedefiyle sürdürülmesi planlanan kültürel çalışmalara ivme kazandırdı.

