Husiler: ABD'nin Yemen Saldırısında 16 Üyemiz Öldü

Husiler, ABD'nin Yemen'e hava saldırılarında 16 üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 02:30
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 02:30
Husiler: ABD'nin Yemen Saldırısında 16 Üyemiz Öldü

Husiler: ABD'nin Yemen'e Düzenlediği Hava Saldırısında 16 Üye Hayatını Kaybetti

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarında 16 üyesinin öldüğünü açıkladı. Bu bilgi, Husilere bağlı SABA haber ajansında yer aldı.

Üyelerin İsimleri ve Cenaze Töreni

Husilere ait habere göre, hayatını kaybedenlerin arasında Albay Zeynelabidin el-Mahturi, Binbaşı Ali el-Habbari, Binbaşı Salih el-Eşwel, Yüzbaşı Avad Ali Avad ve Yüzbaşı Muhammed Ganim yer alıyor. Bu subayların cenazelerinin, 19 Mart Çarşamba günü başkent Sana'da toprağa verildiği belirtildi.

Saldırıların Detayları ve Önceki Açıklamalar

Husiler, öldürülen subayların ABD'nin hava saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini ifade ederken, saldırıların ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair detaylı bilgi verilmedi. 7 Mart'ta Husiler, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıyacaklarını açıklamış ve aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

ABD Başkanı'nın Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef alınacağını belirterek, saldırıların devam ettiği sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı etkileyeceğini vurgulamıştı.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği saldırılarda toplam 53 kişinin öldüğünü ve 107 kişinin yaralandığını duyurdu.

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