Husiler’in Misilleme Tehdidi Sonrası Netanyahu ve Katz İçin Güvenlik Seferberliği

Gelişmeler ve alınan önlemler

Yemen'deki İran destekli Husilerin misilleme tehditlerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz için güvenlik önlemleri artırıldı.

İsrail devlet televizyonu KANın haberine göre, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), tehditlerin ardından bu üst düzey yetkilileri korumak amacıyla "özel ve istisnai" tedbirler uygulamaya koydu.

İsrail, 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda, operasyonu "Şans Damlaları" olarak adlandırdı. Bu saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürüldüğü, hedef alınan binada 10'dan fazla Husi askeri ve siyasi liderinin bulunduğu bildirildi.

Saldırının hedefleri arasında Husilerin Genelkurmay Başkanı El-Gamari, Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ve İçişleri Bakanı Abdulkerim el-Husi olduğu aktarıldı. Operasyonun, İsrail'den yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Sana'da "askeri bir hileyle" gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaşananların ardından İsrail yönetimi, kabine ile Güvenlik Kabinesi toplantılarını daha güvenlikli bir yere taşıma kararı aldı.

Husiler ise, 28 Ağustos'taki saldırıda hükümetin başındaki Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve bazı bakanların öldürülmesinin ardından İsrail'den intikam almaya yemin ettiklerini duyurdu.