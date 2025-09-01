DOLAR
41,13 0,06%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.559,16 0,04%
BITCOIN
4.486.877,21 0,01%

Husiler’in Misilleme Tehdidi Sonrası Netanyahu ve Katz İçin Güvenlik Seferberliği

Yemen'deki Husilerin misilleme tehditleri üzerine İsrail, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz için güvenlik önlemlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:36
Husiler’in Misilleme Tehdidi Sonrası Netanyahu ve Katz İçin Güvenlik Seferberliği

Husiler’in Misilleme Tehdidi Sonrası Netanyahu ve Katz İçin Güvenlik Seferberliği

Gelişmeler ve alınan önlemler

Yemen'deki İran destekli Husilerin misilleme tehditlerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz için güvenlik önlemleri artırıldı.

İsrail devlet televizyonu KANın haberine göre, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), tehditlerin ardından bu üst düzey yetkilileri korumak amacıyla "özel ve istisnai" tedbirler uygulamaya koydu.

İsrail, 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda, operasyonu "Şans Damlaları" olarak adlandırdı. Bu saldırıda Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürüldüğü, hedef alınan binada 10'dan fazla Husi askeri ve siyasi liderinin bulunduğu bildirildi.

Saldırının hedefleri arasında Husilerin Genelkurmay Başkanı El-Gamari, Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ve İçişleri Bakanı Abdulkerim el-Husi olduğu aktarıldı. Operasyonun, İsrail'den yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki Sana'da "askeri bir hileyle" gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaşananların ardından İsrail yönetimi, kabine ile Güvenlik Kabinesi toplantılarını daha güvenlikli bir yere taşıma kararı aldı.

Husiler ise, 28 Ağustos'taki saldırıda hükümetin başındaki Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve bazı bakanların öldürülmesinin ardından İsrail'den intikam almaya yemin ettiklerini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
2
Rudy Giuliani New Hampshire'da Trafik Kazasında Yaralandı
3
El Halil'de Baskın: Batı Şeria'da İsrailliler ve Askerler 6 Kişiyi Yaraladı
4
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi
5
Muğla Milas'ta Balık Avı Sezonu Güllük'te Törenle Başladı
6
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
7
Düzce'de Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, Terliği Kesilen Çocuğa Ayakkabısını Verdi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta