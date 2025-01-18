Husiler, İsrail'in Eylat Kentine Füze Saldırısı Düzenledi

Husiler, İsrail'in Eylat Kentine Saldırıda Bulundu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde yer alan Eylat kentine yönelik füzeli saldırılar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, grubun silahlı kuvvetlerinin Eylat'taki iki 'hayati öneme sahip' hedefi vurduğunu belirtti.

Başarıyla Gerçekleştiği İddia Ediliyor

Seri, her iki operasyonun da başarıyla sonuçlandığını vurgulayarak, Husilerin askeri gücünü bir kez daha gösterdiklerini ifade etti.

İsrail Ordusundan Karşı Açıklama

Öte yandan, İsrail Ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin İsrail'e ulaşmadan önlendiğini duyurdu. Bu gelişmeler, bölgede artan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.