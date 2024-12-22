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Husilerden ABD ve İngiltere'ye Hudeyde Saldırısı İddiası

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:08
Husilerden ABD ve İngiltere'ye Hudeyde Saldırısı İddiası

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD-İngiliz koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde kentine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, koalisyon uçakları Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde'ye saldırıda bulundu. Ancak, bu saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nin Yemen’in Sana kentindeki Husi tesislerini hedef aldığını belirtti. Açıklamada, gece saatlerinde düzenlenen operasyonda Sana'da bulunan Husi'lere ait füze deposu ve komuta kontrol merkezine hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kızıldeniz'deki Durum

Son günlerde Husilerin gerçekleştirdiği eylemler, İsrail'in Gazze‘deki saldırılarına yanıt olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli firmalara bağlı ticari gemilere el koymalarına yol açtı. Ayrıca, bazı gemilere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılarda bulunuldu.

Bu durum üzerine birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehdit altında olduğu gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te Husi güçlerine karşı çok uluslu bir "Refah Muhafızı Operasyonu" oluşturduğunu duyurdu.

ABD ve İngiltere tarafından Yemen’deki hedeflere yapılan saldırılar sonucunda Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını bildirdi.

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