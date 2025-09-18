Husilerin İHA'sı Eilat'ta Otelin Girişine İsabet Etti

Olayın Detayları

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyindeki Eilat'ta bir otelin girişine isabet etti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, bir İHA'nın sınırları ihlal etmesi üzerine alarm sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Alarmların ardından İHA'nın Eilat bölgesine düştüğü ve olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İHA'nın otelin girişine isabet ettiğini bildirirken, yapılan açıklamalarda yaralanan olmadığı vurgulandı.