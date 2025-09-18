Husilerin İHA'sı Eilat'ta Otelin Girişine İsabet Etti

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü İHA, İsrail'in güneyindeki Eilat'ta bir otelin girişine isabet etti; yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:28
Husilerin İHA'sı Eilat'ta Otelin Girişine İsabet Etti

Husilerin İHA'sı Eilat'ta Otelin Girişine İsabet Etti

Olayın Detayları

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyindeki Eilat'ta bir otelin girişine isabet etti.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, bir İHA'nın sınırları ihlal etmesi üzerine alarm sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Alarmların ardından İHA'nın Eilat bölgesine düştüğü ve olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İHA'nın otelin girişine isabet ettiğini bildirirken, yapılan açıklamalarda yaralanan olmadığı vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
2
Kahire'de Müzeden Çalınan 3 Bin Yıllık Altın Bilezik Eritildi
3
Fuat Oktay: TEKNOFEST ile Savunma İhracatında İlk 10 Hedefi
4
Rusya'dan Kiev'e 1000 Ukraynalı Askerin Cenazesi İade Edildi
5
Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
6
Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde 181 gözaltı
7
Starmer ve Trump'tan Chequers'ta Kritik Mesaj: "Gazze'deki durum tolere edilemez"

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)