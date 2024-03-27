İBB Başkanı İmamoğlu: “2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da olacak”

Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda basın toplantısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenleneceğini duyurdu. İstanbul ve ülke için oldukça önemli bir gelişme olan bu haberin yanı sıra İmamoğlu, 2026’da sporla ilgili çok daha büyük adımların atılacağını da belirtti.

“İmzalar 31 Mart sonrası atılacak”

Saraçhane’de düzenlenen basın toplantısında, 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da gerçekleşeceği müjdesini veren İmamoğlu, durumun kesinleştiğini ancak resmi imzaların seçim sonrasında atılacağını ifade etti.

Avrupa Oyunları, 4 yılda bir gerçekleştiriliyor. Avrupa Kıtası’nda yer alan 50 ülke, bu oyunlara katılıyor.