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İBB Başkanı İmamoğlu: "Özgür ve yaratıcı İstanbul için tam yol ileri"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri" programı düzenlendi. Programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geride kalan 5 yılda yapılan çalışmaları anlattı ve önümüzdeki 5 yıla dair hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 18:36
İBB Başkanı İmamoğlu: "Özgür ve yaratıcı İstanbul için tam yol ileri"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Özgür ve Yaratıcı İstanbul İçin Tam Yol İleri" programı Beyoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş beş yılda gerçekleştirilen çalışmaları ve İstanbul'un geleceği için hedeflenen projeleri paylaştı.

İmamoğlu, Türkiye'nin yanı sıra dünyaya örnek bir demokrasi modeli sunduklarını ifade ederek, "Vizyon 2050 Ofisi" ile İstanbul'un geleceğini planlamak için çeşitli çalıştaylar, toplantılar ve anketler düzenlediklerini belirtti. Kentteki beş yıllık hedeflerinden bahseden İmamoğlu, İstanbul'a 200 yeni mekan ve 100 kültür-sanat bölgesi kazandıracaklarını, 40 yeni kütüphane açacaklarını ve yılda 50 bin etkinlik düzenleyerek 50 milyonun üzerinde sanatseveri ağırlayacaklarını söyledi.

Ayrıca, yeni dönemde en az 100 festival düzenleyeceklerini ve bu festivaller aracılığıyla İstanbul'un küresel çapta tanıtımını artıracaklarını belirtti. İmamoğlu, İstanbul'u küresel ölçekte lider bir dünya kenti haline getirmek için yerel yönetim reformları yapacaklarını, uluslararası işbirliği ağları oluşturacaklarını ve katılım ofisleri kuracaklarını ifade etti.

Ayrıca, İmamoğlu, İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağını da duyurdu. Bu büyük başarının İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin de ortak bir zaferi olduğunu belirtti.

İmamoğlu, programın ardından Gaziosmanpaşa'da bir halk buluşması düzenledi ve İstanbul'a sağlanan hizmetleri anlattı. Katılımcılardan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için destek istedi.

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