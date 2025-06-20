İBB Kreş Ücretlerine Yüzde 100 Zam: Aylık Ücret 5 Bin Lira

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kreş ücretlerini yüzde 100 zamla 2 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltme kararı aldı. Bu önemli değişiklik, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirilen haziran ayı toplantısında onaylandı.

Toplantıda, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü. Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün önerisi çerçevesinde, kreşlerin mevcut ücretlerine yapılan bu zamla birlikte, park ve bahçeler, hal müdürlüğü, imar müdürlüğü gibi birçok alanda da artış yapılması talep edildi.

AK Parti'den Tepkiler

Proje hakkında söz alan Tarife Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, komisyona yönelik gelen taleplerin 25 müdürlükten 1000 kalemden oluştuğunu belirtti. Karaköse, tarife artışlarının şu anda gündemde olduğunu vurgulayarak, bu durumun İBB tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti. “Bu zamların çoğu, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen önemli unsurları kapsıyor, başta kreşler olmak üzere,” dedi.

Karaköse, öğrenci yurtlarında da benzer artışların yaşandığını ve tiyatro, konser gibi etkinliklere yapılacak ücretli uygulamalara dikkat çekti. “Bu artışların kabul edilemez olduğunu ve hızlı bir şekilde 'ret' oyu verdiklerini” belirtti.

Teklifin Oylaması

Tarife Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Karaoğlu, komisyondan oy çokluğuyla geçen talepleri Meclis'in değerlendirmesine sundu. Karaoğlu, “Ortada bir hesapsızlık yoktur,” diyerek teklifin komisyondan geldiği gibi onaylanmasını istedi. Yapılan oylamada, 2025 yılı revize ücret tarifesi, AK Parti'nin 'hayır' oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.