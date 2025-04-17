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İBB Meclisi'nde 2024 Faaliyet Raporu Tartışıldı: Yolsuzluk İddiaları Gündemde

İBB Meclisi'nde 2024 yılı faaliyet raporu tartışılırken, AK Parti Grup Başkanvekili Gökkuş, yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 22:57
İBB Meclisi'nde 2024 Faaliyet Raporu Tartışıldı: Yolsuzluk İddiaları Gündemde

İBB Meclisi'nde 2024 Faaliyet Raporu Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2024 yılı faaliyet raporunu tartışmak üzere toplandı. Nisan ayı oturumlarının üçüncü toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından sunulan 2024 yılı faaliyet raporunun ardından, grubu bulunan siyasi partilerin başkanvekilleri görüşlerini bildirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İstanbul'un son beş yılda yanlış yönetildiğini belirtti.

Yolsuzluk İddiaları ve Ulaşım Sorunları

Gökkuş, İstanbul'un yalnızca geçmişin değil, geleceğin de anahtarı olduğunu vurgulayarak, "İstanbul'u yönetenlerin yolsuzluk, usulsüzlük ve şaibe ile anıldığı bir dönemi yaşıyoruz" dedi. Ayrıca, kentin ulaşım sorununa dikkat çekerek, “ABD menşeli araştırma şirketi INRIX’in verilerine göre İstanbul, trafikte bekleme süresinde dünyada birinci sırada. Yılda tam 105 saat bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ulaşım alanında İBB yönetiminin vaatlerine de değinerek, yalnızca 7 vaatlerinin yerine getirildiğini ve yeni bir yol, katlı kavşak ya da metro hattı açılmadığını belirtti. Gökkuş, "İstanbul'da algı var, afiş var, reklam var; ama icraat yok," dedi.

Deprem Riski ve Bütçe Açığı

İBB'nin deprem konusundaki yetersizliğine değinen Gökkuş, yalnızca 29 bin 700 binanın tarandığını ve bunlardan sadece 318'inin acil yıkılmasının gerektiğinin açıklandığını hatırlattı. "Bu binaların yıkılması ve dönüştürülmesi gerekenleri hâlâ bekliyoruz," diye ekledi.

Gökkuş, belediye bütçesi hakkında dikkat çekici rakamlar paylaşarak, 2022 yılında 5 milyar lira olan bütçe açığının 2023'te yüzde 213 artarak 16 milyar liraya, 2024'te ise tam 59 milyar liraya ulaşacağını açıkladı. Gökkuş, “Bu tablo, yönetim zafiyetinizin bilançosudur,” dedi.

Sonuç ve Kamuoyuna Mesaj

İstanbulluların hizmet almaktan uzak olduğunu belirten Gökkuş, "Millet her şeyin farkında; paraların nereye gittiğini sorguluyorlar. Kamuoyunun dikkatine sunuyoruz ki olumsuz iddialar sağlam bir şekilde gündemde," diye sözlerini tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2....

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2....

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

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