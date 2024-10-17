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İBB Meclisi'nde LGBT Tartışması Tırmandı

İBB Meclisi'nde LGBT konulu tartışmalar, üye gerginliğine neden oldu ve oturuma ara verildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:35
İBB Meclisi'nde LGBT Tartışması Tırmandı

İBB Meclisi'nde LGBT Tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde LGBT konusundaki tartışmalar, gerilime yol açarak bir aranın verilmesine neden oldu. Ekim ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Şeyma Aktaa'dan Sert Eleştiriler

AK Parti'li Meclis Üyesi ve Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Üyesi Şeyma Aktaa, yaptığı konuşmada İBB ve Beyoğlu Belediyesi gibi yerlerde okul öncesi eğitim kurumlarında LGBT'li bireylerin görev almasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Aktaa, küresel LGBT lobisinin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz küresel bir saldırı altında," dedi.

Tehdit Olarak Algılıyorlar

Aktaa ayrıca, "Anne-babalar, çocuklarınızın bu tehlikeden korunması için dikkatli olmalı. CHP'li yerel yönetimler, kamusal olanakları kullanarak bu tehditleri meşrulaştırmaya çalışıyor," ifadesinde bulundu.

Öne Çıkan İsimler ve İlişkiler

Beyoğlu Belediyesi'nde işe alınan LGBT aktivisti Kerem Kitay'ın, belediyenin anasınıflarından sorumlu olduğu öğrenildi. Aktaa, Kitay’ın CHP’nin toplumsal cinsiyet eşitliği başkanlığını yaptığını da belirtti.

Tepkiler ve Tartışmalar

Aktaa'nın konuşması sırasında Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan, yapılan suçlamaların kabul edilemeyeceğini savunarak araya girdi. Bu duruma AK Parti'li üyelerden tepki geldi. Tartışmalar büyüyerek, AK Parti ve CHP üyeleri arasında gerginliğe yol açtı ve oturuma ara verildi.

CHP'nin Yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, Aktaa'nın söylediklerinin gerçeklerle uyuşmadığını, kişisel tercihlerin önemsenmediğini savundu. "O kişi İBB çalışanı değil," diyerek durumu netleştirmeye çalıştı.

Sonuç olarak, LGBT konusundaki tartışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde derin bir bölünmeye yol açtı ve bu mesele üzerindeki gerginlik arttı. Konuyla ilgili daha fazla gelişme yaşanması bekleniyor.

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