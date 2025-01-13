İBB Meclisi'nde Marmara Denizi Müsilaj Sorunu Tartışıldı

İBB Meclisi, Müsilaj Sorununu Gündeme Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, ocak ayı toplantılarının ilk oturumunu Saraçhane'deki binasında gerçekleştirdi. Toplantıya, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlık etti. Oturumda, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, müsilaj sorununu hatırlatarak, “Müsilajı yeni öğrendik. 1994’ten 2019’a kadar İstanbul’u biz yönettik, o dönemde böyle bir sorun yoktu” dedi. Gökkuş, mevcut yönetimin önleyici tedbirleri almakta yetersiz kaldığını vurguladı.

Çevre Bakanlığı'na Çağrı

Gökkuş, “Bu mesele kaşık yarıştırmak değil. İş bilen adamlara kulak verin,” diyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği yapmalarını istedi. Gökkuş, Marmara Denizi'nin kaderine terk edilmemesi gerektiğini savundu.

Arıtma Tesisleri Yetersiz

Marmara’daki kirliliği azaltmak için arıtma tesislerinin dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çeken Gökkuş, İSKİ’nin toplam 90 arıtma tesisi bulunduğunu, bunlardan sadece 14’nün ileri biyolojik arıtma tesisi olduğunu belirtti. “Sayın Başkanın 2019’dan bu yana inşa ettiği arıtma tesisleri sadece 3 tanedir ve günlük kapasitesi 1500 metreküptür,” dedi.

Hızlı Önlemler Gerekiyor

İBB’nin büyük bir bütçeye sahip olduğunu aktaran Gökkuş, merkezi hükümetten gelen fonların yüzde 90 olduğunu hatırlattı. Ayrıca, depreme hazırlık ile ilgili alınan önlemleri sorguladı ve 2019’dan itibaren yalnızca 3 bin 999 bağımsız birimin dönüşümünün gerçekleştirildiğini belirtti.

Gökkuş, “Bu hızda yüzlerce yıla ihtiyaç var ki İstanbul’un binaları dönüşsün. Bu acı bir itiraftır,” ifadeleriyle deprem tehlikesine karşı önlem alınmasını talep etti.