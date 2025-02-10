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İBB Meclisi'nde Şile'deki Otel Ruhsatı Tartışma Konusu Oldu

İBB Meclisi, Şile Belediyesi'nin bir otele verdiği ruhsatı eleştirirken, konunun detayları ve cevaplar merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:38
İBB Meclisi'nde Şile'deki Otel Ruhsatı Tartışma Konusu Oldu

İBB Meclisi'nde Ruhsat Eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Şile Belediyesinin eksikliklerine rağmen bir otele verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatını gündemine aldı. Şubat ayının ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Açıklamalar ve Eleştiriler

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, gündem dışı konuşmasında, Şile Belediyesi'nin mevzuata aykırı bir şekilde otel ruhsatı verdiğini dile getirerek eleştirilerde bulundu. Türkyılmaz, konuyu sosyal medya üzerinden gündeme getirdiğini vurgulayarak şu şekilde konuştu:

"Şile Belediyesine bir otelimiz işletme ruhsatı almak için müracaat ediyor. Ruhsat için Zabıta Müdürlüğü bir denetim gerçekleştiriyor ve ruhsata engel olan aykırılıklar tespit ediyor. Durum, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletiliyor. Tespit edilen eksiklikler, 'bu aykırılıkların giderilmesi için otel bir yıl sonra taahhüt verecek' denilerek ruhsat verilmesine onay çıkıyor. Bu durumun mevzuatta yeri yok, vicdanlarda da bir karşılığı yok!"

Türkyılmaz, otelin faaliyete devam ettiğini ve Şile Belediyesinin sessiz kaldığını belirterek, Bolu'da yaşanan otel faciasından ders alınmasını talep etti.

İlgili Kurumdan Gelen Yanıt

Türkyılmaz'ın açıklamalarının ardından söz alan CHP'li Meclis Üyesi Sacit Terzi, "İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ilgili dosyayı incelemekte olup, tüm bilgi ve belgeler talep edilmiştir. İlgili kurumun incelemesi sonucu hazırlanacak rapor sonrası gerekli açıklama yapılacaktır." şeklinde ifade etti.

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