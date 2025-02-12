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İBB Meclisi Taşınmaz Tahsis Uzatmalarını Görüştü

İBB Meclisi'nde çeşitli derneklere ve belediyelere taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşülerek kabul edildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:52
İBB Meclisi Taşınmaz Tahsis Uzatmalarını Görüştü

İBB Meclisi'nde Taşınmaz Tahsis Uzatmaları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, bazı derneklere ve ilçe belediyelerine yapılan taşınmaz tahsislerinin uzatılmasına ilişkin önemli teklifler görüştü ve karara bağladı.

Şubat ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Önemli Tahsis Uzatmaları

Mecliste alınan kararlar arasında, İBB'ye ait Bakırköy Şevketiye Mahallesi'ndeki bina, Türkiye Kas Hastalıkları Derneğine (KASDER) 5 yıl süreyle bedelsiz tahsis edildi. Ayrıca, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde bulunan bilgi evi olarak kullanılan binanın da 1. ve 2. katlarının 5 yıl süreyle bedelsiz uzatılmasına karar verildi.

Tuzla'da, İBB'ye ait arsanın ilçe belediyesine kreş veya anaokulu yapılmak üzere 5 yıllık bedelsiz tahsisi onaylandı. Ayrıca, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'ndeki arazinin semt konağı yapılması için ilçe belediyesine 5 yıl süreyle bedelsiz tahsisi de kabul edildi.

Bakırköy Belediyesi Misafirhanesi olarak kullanılan Osmaniye Mahallesi'ndeki taşınmazın tahsisi de 5 yıl süreyle bedelsiz uzatıldı. Bunun yanı sıra, Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde İBB'ye ait binada faaliyet gösteren Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğine, binanın 3. ve 4. katlarının tahsisinin 5 yıl süreyle uzatılması karara bağlandı.

Bu kararlarla birlikte, İBB Meclisi, sosyal hizmetlerin güçlendirilmesine ve toplum yararına projelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

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