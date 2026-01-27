İBB Mehteranı "Mehterle Rumeli" Büyükçekmece'de Rumeli Coşkusu

İBB Mehteranı "Mehterle Rumeli" konseriyle Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde Rumeli ezgileri ve mehter ritimleriyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:33
Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde unutulmaz konser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteranı, "Mehterle Rumeli" konseriyle Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Mehter müziğinin görkemli ritmi ile Rumeli ezgilerinin harmanlandığı program, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Konser, Rumeli ezgileri ile mehter ritminin birleşimini yansıtarak yoğun ilgi gördü. Sahne repertuarında Ceddin Deden, Güreş Havası, Kara Yusuf, Kazibem ve Deryalar gibi seçkin eserler yer aldı; mehterin etkileyici yorumları ve coşkulu performanslar dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programın finalinde, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu emeği geçenlere çiçek takdim ederek organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

